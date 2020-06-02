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Балет "Имам Шамиль" покажут онлайн в Дагестане

Балет &quot;Имам Шамиль&quot; покажут онлайн в Дагестане

Дагестанский государственный театр оперы и балета 3 июня проведет онлайн-показ балета "Имам Шамиль", трансляцию будет идти на YouTube-канале организации.

В пресс-службе театра уточнили, что зрителям будет представлена жизнь Имама Шамиля во времена борьбы горцев с царскими властями.

Музыкальное сопровождение поставлено дагестанским композитором Мурадом Кажлаевым, а хореография - артистом республики Мусой Оздоевым, передает "РИА Дагестан".

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Вестник Кавказа

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