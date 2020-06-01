На Черноморском побережье Грузии возведут новый туристический комплекс

Строительство гостиничного комплекса Bamboo Beach в курортном поселке Цихиcдзири станет одним из самых заметных проектов в туриндустрии Грузии. Об этом заявила глава Минэкономики республики Натия Турнава, которая приняла участие в церемонии начала его возведение.

Гостиничный комплекс должен быть построен к 2021 году. Проект включает 521 апартамент премиум-класса и 119 гостиничных номеров в отеле Аloft бренда Marriott International.

Инфраструктура Bamboo Beach в Цихисдзири включает в себя порт, открытый и закрытый бассейны, аквапарк, детскую площадку, спа- и фитнес-центры, конференц-зал, открытую и закрытую автостоянки, рестораны и бары. Комплекс будет расположен на первой полосе побережья, окруженной бамбуковым лесом, пишет Спутник - Грузия.

По словам Турнава, общий объем инвестиций в проект составляет 70 млн лари (около $20 млн). 200 человек примут участие в строительстве комплекса.

"Этот проект является символическим", - отметила министр, пояснив, что он стартует в то время, когда "отели во многих странах закрываются". "Несмотря на все вызовы - пандемию, глобальный экономический кризис и т. д., наша индустрия туризма не только выживет, но и станет сильнее, чем была прежде", - выразила надежду она.

Цихисдзири - небольшой курортный поселок на берегу Черного моря в Кобулетском муниципалитете.