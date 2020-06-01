Макгрегор прокомментировал беспорядки в США

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор поделился своим мнением о ситуации с протестами в США, вызванными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

"В этом мире нет места несправедливости, расизму и нетерпимости. Нам нужно слышать тех, кто страдает, и учиться у них. Станьте примером перемен, которые вы хотите увидеть", - написал боец на своей странице в Instagram.

"Я молюсь, надеюсь и верю, что нынешние события могут привести нас к лучшему будущему", - отметил Макгрегор.

Напомним, 25 мая полицейские задержали в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в использовании "поддельного платежного средства" для оплаты покупок в магазине. Полицию вызвал продавец, решивший, что Флойд пытался расплатиться с ним поддельными деньгами. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали Флойда. Полицейские положили его лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Флойд потерял сознание, его отвезли в реанимацию, где он в последствии скончался.