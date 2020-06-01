Российский препарат от коронавируса заинтересовал Саудовскую Аравию

Разработанный российскими учеными препарат от коронавируса "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" заинтересовал Минздрав Саудовской Аравии. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он сообщил о проведении нескольких видеоконференций с Минздравом королевства по взаимодействию по COVID-19 во многих сферах, в том числе по названному препарату.

Дмитриев подчеркнул, что взаимодействие по этому препарату с Саудовской Аравией и другими странами – крайне перспективно. По его словам, после выдачи патента, Россия "поделится абсолютно со всем миром модификациями и стандартами лечения", передает РИА Новости.