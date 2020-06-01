Посольство России в Бразилии "заминировали" онлайн

В понедельник в посольстве РФ в Бразилии искали бомбу.

"Утром по электронной почте поступило короткое анонимное письмо с сообщением о якобы заложенной в посольстве бомбе. Были оповещены все службы. Представители военной полиции и кинологи совместно со службами безопасности посольства провели проверку", - рассказал ТАСС пресс-атташе посольства Иван Коновалов.

На время проверки из здания эвакуировали всех сотрудников дипмиссии, взрывного устройства ни в здании, ни на территории посольства не обнаружили.