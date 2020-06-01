Первый турнир "Железный характер" проведут в Железноводске

Первый региональный турнир по подтягиванию начинается в Железноводске, он пройдет в несколько этапов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

Сначала желающие заявят о себе в онлайн-формате, в кадре обязательно должен присутствовать флаг России. Принять участие в турнире могут лица от 6 до 99 лет.

Второй этап состязаний проведут после снятия ограничительных мер на Комсомольской поляне в поселке Иноземцево, пишет "Сайт Ставрополя 1777". Победителей наградят ценными призами для занятий спортом.