Немерюк перечислил требования к ресторанам в Москве, планирующим возобновить работу

Власти Москвы рассматривают вопрос об открытии ресторанов и кафе в столице в рамках следующего этапа ослабления ограничений.

Замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что главным требованием будет четкое расстояние между столиками, также будет требование по соблюдению социального дистанцирования. "Думаю, что наши рестораторы будут готовы к тому, чтобы все эти требования и правила у себя применить", - сообщил он в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

С 1 июня в Москве разрешили вернуться к работе непродовольственным магазинам, в том числе торговым центрам.