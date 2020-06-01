Четыре парка благоустроят в Хасавюртовском районе в этом году

Четыре парка будут благоустроены в Хасавюртовском районе в текущем году по проекту "Мой Дагестан - комфортная городская среда", об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Общая сумма средств на реализацию программы составит более 19 млн рублей", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

В частности, программа подразумевает благоустройство парков в селениях Муцалаул, Солнечное, Кокрек и Темираул.

Уточняется, что благоустройство парка в Солнечном уже завершено, сейчас идет сверка объемов для предоставления объекта на полную оплату.