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Четыре парка благоустроят в Хасавюртовском районе в этом году

Четыре парка благоустроят в Хасавюртовском районе в этом году

Четыре парка будут благоустроены в Хасавюртовском районе в текущем году по проекту "Мой Дагестан - комфортная городская среда", об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
"Общая сумма средств на реализацию программы составит более 19 млн рублей", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.
В частности, программа подразумевает благоустройство парков в селениях Муцалаул, Солнечное, Кокрек и Темираул.
Уточняется, что благоустройство парка в Солнечном уже завершено, сейчас идет сверка объемов для предоставления объекта на полную оплату.

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Вестник Кавказа

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