Подмосковные кладбища снова открыли для посещения

В Подмосковье разрешили посещать кладбища.

"Кладбища Московской области вновь открыты для посетителей, однако по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья, пишет Агентство "Москва".

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев временно приостановил посещение гражданами кладбищ за исключением случаев захоронения и участия в похоронах.

"Гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), также рекомендовано использовать перчатки. Все эти требования ради безопасности жителей Подмосковья", - отметили в пресс-службе.