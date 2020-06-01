За сутки в Турции добавилось 827 инфицированных коронавирусом

Число выявленных случаев заражений коронавирусом в Турции за сутки выросло на 827 человек, умерли 23 человека, - сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 827 новых случаев, всего заразившихся 164 769. Мы потеряли сегодня 23 пациентов, всего умерших - 4563. Вылечились сегодня 974 пациента, всего – 128 947", - написал Коджа в Twitter, передает РИА Новости.

Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в стране с 25 марта, - добавил министр.