Кабардино-балкарские огнеборцы тушили складской пожар в Нальчике

Пожарные сегодня вечером тушили пожар на складе в Нальчике, - сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сообщение о возгорании складского помещения по улице Кабардинская в Нальчике поступило на пульт дежурного в 18:57 мск. Площадь пожара составляла 320 кв м. По состоянию на 19:32 мск пожар был локализован.

"По состоянию на 19.58 мск пожар полностью ликвидирован. По уточненной информации, огнем была охвачена кровля склада площадью 320 кв м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

К тушению пожара привлекались 25 человек и шесть единиц техники, добавили в МЧС региона.