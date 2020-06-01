Аэропорт Минвод заработал в круглосуточном режиме

Аэропорт ставропольских Минеральных Вод с сегодняшнего дня перешел на круглосуточный режим работы, - сообщили в пресс-службе краевого Миндора.

В аэропорту также обновили сезонное расписание. Так, в Астрахань, Калугу, Пермь, Уфу и с третьего июня в Челябинск можно будет летать дважды в неделю, в Симферополь и Сочи – три раза в неделю, в Ростов-на-Дону – четыре раза в неделю. Также продолжатся прямые полеты в Самару, - передает "АиФ-Ставрополье".

Открыли из аэропорта и новые региональные рейсы: со второго июня дважды в неделю самолеты будут отправляться в Нижний Новгород, с сегодняшнего дня в расписании полетов четыре рейса в неделю в Екатеринбург, с первого июля они станут ежедневными.

Также из Минеральных Вод можно будет летать в Брянск, Саранск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москву.