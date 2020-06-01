В Краснодаре дан старт сезонным отключениям горячей воды

В Краснодаре стартовали сезонные отключения горячей воды для подготовки ЖКХ к осенне-зимнему сезону, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

С завтрашнего дня для проведения работ будут произведены временные отключения в многоквартирных домах Юбилейного микрорайона. За это время сотрудники теплоснабжающей организации выполнят ремонт и профилактику работы котельных и тепловых пунктов, питающих микрорайон теплом в холодное время года, - передает "АиФ-Юг".

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что благодаря слаженной работе ресурсоснабжающих организаций по своевременному ремонту и замене сетей и оборудования количество аварий на сетях значительно снизилось. Также он поручил довести до горожан графики отключения горячей воды в жилом фонде.

В этом году из-за ситуации с карантином сезонные отключения горячей воды пройдут на 1,5 - 2 месяца позже. При этом воду так же, как и ранее, будут отключать только на две недели, - рассказал вице-мэр Андрей Дорошев.