Абитуриенты из Казахстана смогут сдать вступительные экзамены в вузы России онлайн

Российские вузы готовы провести вступительные экзамены для абитуриентов из Казахстана в онлайн-режиме.

Абитуриенты из других стран, поступающие в Россию, смогут сами выбрать день и время для прохождения экзамена. Онлайн система проведения испытаний будет работать круглосуточно, пишет Sputnik Казахстан.

Для прохождения экзамены необходимо будет соблюсти технические требования: проверить скорость и стабильность интернета, а также качество камеры. Подача документов также будет проходить дистанционно.

Родители и поступающие в вузы могут задавать вопросы по телефону или через интернет-порталы вузов, где уже можно найти необходимую информацию.