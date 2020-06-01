Житель Буйнакска в пылу пьяной ссоры расправился со знакомым

Дагестанские полицейские сегодня задержали 33-летнего жителя Буйнакска, до смерти избившего своего знакомого, - сообщили в пресс-службе управления СКР по республике.

По данным следствия, 30 мая приблизительно в 21:30 мин на территории Радиотелевизионного передающего центра в Буйнакске во время распития спиртных напитков между подозреваемым и его 42-летним знакомым произошла ссора, которая переросла драку. Подозреваемый нанес не менее двух ударов ногами и руками по голове и телу потерпевшего. От причиненных телесных повреждений тот скончался на месте, - передает "АиФ-Дагестан".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ, - добавили в пресс-службе регионального управления СКР.