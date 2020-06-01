Власти Чечни разрешат пятничные намазы

Власти Чечни разрешат пятничные коллективные молитвы (намазы) в крупных мечетях республики при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и ограничений по количеству молящихся, - сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман региона.

"Мечети не смогут посещать пожилые люди и прихожане с хроническими заболеваниями. Пятничный коллективный намаз пройдет только в самых крупных мечетях городов и райцентров. Все рекомендации по количеству посетителей и правил их расстановки будут переданы имамам, которые доведут их до своих прихожан", - отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Также до 30 человек будет увеличено количество участников обряда погребения и поминок.

Глава региона Рамзан Кадыров сегодня подписал указ о реализации второго этапа смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, включающего в себя открытие салонов красоты, парикмахерских, магазинов по продаже непродовольственных товаров площадью до 800 кв м и стоматологических клиник, а также прогулок не более четырех человек в радиусе 500 м от дома.

Напомним, на сегодня в Чечне отмечено 1 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 836 человек выздоровели, 13 умерли.