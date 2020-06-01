Границы Черногории открылись для 130 стран

Власти Черногории с 1 июня разрешили въезд в страну туристам из 130 стран. Граждане этих стран смогут въехать без соблюдения карантина и без тестов на коронавирус. Россия не включена в список.

"Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZ) обновил список стран, граждане которых смогут посетить республику с 1 июня без соблюдения карантина и без тестов на коронавирус. Из списка в последний момент были исключены Северная Македония и Ирландия, поскольку в этих странах число случаев заражения коронавирусом выросло за последние дни", - сообщает газета Vijesti.

Границы Черногории остаются закрытыми для России, Украины, Италии, Испании, Португалии, Великобритании. Разрешен въезд для туристов из Грузии, Греции, Египта, Финляндии, Хорватии, Чехии, Исландии, Израиля, Латвии, Литвы, Германии, Норвегии, Словакии, Люксембурга, Венгрии, Монако, Словении, Швейцарии и других, пишет "Интерфакс".

Выбор стран основан на рекомендациях ЕС. Въезд открыли для тех стран, где уровень заболеваемости коронавирусом ниже 25 человек на 100 тыс населения.

Пандемия коронавируса в Черногории была взята под контроль в середине мая, с 18 мая работают кафе, отели, пляжи и торговые центры.