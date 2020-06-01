Пожары на Дону будут тушить байкеры и конные патрули - СМИ

Байкеры и добровольные конные патрули подключились к мониторингу пожароопасной обстановки в Семикаракорском районе Ростовской области, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Сотрудничество продлится на время действия особого противопожарного режима. Маршруты будут выбирать исходя из складывающейся обстановки", - говорится в сообщении, передает RNS.

В ходе майских праздников байкеры уже предотвратили несколько случаев разжигания костров, - рассказали в МЧС.

Совместное патрулирование будет проводиться два раза в неделю, отметили в ведомстве.