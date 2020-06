Кто улетел на "Драконе"

Два американских астронавта вылетели на Международную космическую станцию (МКС) на борту космического корабля, построенного компанией Илона Маска SpaceX. BBC News в материале Nasa SpaceX launch: Who are the astronauts? рассказывает о членах экипажа. Даг Херли и Боб Бенкен прервали девятилетний перерыв НАСА, став первыми астронавтами, отправившимися в космос с американской земли после вывода из эксплуатации космического челнока в 2011 году.

За прошедшие годы Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) покупало места для своих астронавтов за десятки миллионов долларов за рейс на российском космическом аппарата "Союз". Одновременно шла работа с компанией SpaceX Илона Маска и аэрокосмическим гигантом Boeing над созданием нового американского космического корабля, способного доставлять людей на МКС и обратно - в рамках программы Commercial Crew Program.

Корабль Маска первым прошел все испытания; в итоге 53-летний Херли и 49-летний Бенкен наконец-то отправились на МКС на космическом корабле Crew Dragon.

НАСА выбрало двух своих самых опытных астронавтов, чтобы помочь расположенной в Калифорнии компании SpaceX подготовить Crew Dragon к запуску.

Жены друзей-астронавтов тоже астронавты.

Жена Херли Карен Найберг дважды летала в космос - на борту Space Shuttle и корабля "Союз", и только в этом году ушла в отставку. Жизнь их 10-летнего сына Джека также тесно связана с космическими путешествиями. Найберг начала подготовку к полугодовой космической миссии всего через несколько месяцев после рождения Джека. Тем временем Херли готовился к очередному полету - он пилотировал последнюю в истории миссию Space Shuttle. Иногда Найберг брала Джека с собой в Россию.

Херли, Бенкен, Найберг и Макартур (жена Бенкена) окончили курсы подготовки астронавтов в 2000 году и были на свадьбах друг друга.

Боб Бенкен родом из пригорода Сент-Луиса, штат Миссури. Он считает себя выходцем из рабочей среды. Будущий астронавт был строителем, но ему показалось слишком утомительным работать на улице в летнюю жару.

Херли - старший из двух астронавтов - вырос в северной части штата Нью-Йорк. "Это был маленький и тихий городок. Светофоры у нас появились, когда я уже учился в колледже", - рассказывал Херли.

Оба поступили в колледж на военные стипендии и получили степень бакалавра в области машиностроения. В то время как Бенкен продолжил учиться для получения докторской степени в Калифорнийском технологическом институте, Херли стал офицером морской пехоты. Впоследствии они оба обучались на военных летчиков-испытателей в разных учебных заведениях.

Херли и Бенкен были выбраны в качестве кандидатов в астронавты за три года до того, как произошло падение шаттла "Колумбия", в результате которого погибли семь членов экипажа. После этой трагедии НАСА решило вывести шаттл из эксплуатации и стало нанимать частные фирмы для космических транспортировок. Их первой миссией стала работа по выполнению обязательств НАСА по завершению строительства МКС, включая доставку оборудования.

В августе 2018 года Херли и Бенкен вошли в состав экипажа Demo-2, первого корабля SpaceX, предназначенного для перевозки людей на борту.

"Мы с Бобом последние два года, по сути, жили в Калифорнии, работая рука об руку с людьми из SpaceX", - говорит Даг Херли.

Какое-то время им пришлось привыкать к сенсорному экрану Crew Dragon, поскольку раньше они работали с кнопочными приборными панелями Space Shuttle. Херли говорит, что опыт в оценке военных самолетов и работа летчиком-испытателем оказались решающими в их работе с SpaceX: "Это очень помогло нам обоим, потому что на протяжении всего процесса возникали задержки, технические проблемы".

Первоначально запуск Crew Dragon должен был состояться в октябре 2016 года. "Мы были хорошо подготовлены, и все были сильно разочарованы из-за изменения даты", - объяснил Херли.

Сейчас оба полны энтузиазма и счастливы, что им удалось полетать на новом космическом корабле.