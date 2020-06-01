Грузинские аграрии перекрыли магистраль Грузия - Азербайджан из-за воды - СМИ

Население грузинского города Лагодехи (регион Кахети) перекрыло главную магистраль, связывающую Грузию и Азербайджан, из-за новых правил оплаты водоснабжения, - сообщают местные СМИ.

Теперь жителям придется платить за потребляемую воду согласно показателям счетчика, а не по количеству членов семьи. Но из-за того, что в Лагодехи нет технической воды для полива, они используют питьевую воду в сельскохозяйственных целях. Согласно показателям счетчика, жителям, возможно, придется платить примерно 100 лари (почти $30) в месяц, - передает Sputnik Грузия.

Жители требуют, чтобы власти убрали счетчики, а плата за воду взималась в соответствии с предыдущими правилами. С протестующими встретились представители компании по водоснабжению, а также местного самоуправления.

Для решения проблем питьевой воды в Лагодехи за последние пять лет было потрачено более 13 млн лари ($4,1млн), однако окончательно она так и не решена.