Больной коронавирусом не нарушил работы отеля в Хургаде

В Египте в одном из отелей Хургады, который получил сертификат безопасности от Минтуризма, выявили больного коронавирусом.

"В соответствии с инструкциями женщина, у которой был подтвержден COVID-19, была переведена на другой этаж и изолирована от остальных гостей, и, в зависимости от ее состояния, будет решаться вопрос о переводе ее в больницу, либо о дальнейшем пребывании на изоляции в гостинице", - рассказал глава Палаты гостиничного бизнеса провинции Красное море Аль Акель, пишет ТАСС.

Отель не будут закрывать, он продолжит принимать гостей.

Отели в Египте открылись для внутреннего туризма 15 мая, с 1 июня те из них, что прошли проверку на соответствие санитарным протоколам, смогут увеличить загрузку с 25% до 50%.

В отелях остаются закрытыми джакузи, спа-центры, сауны и бани, работают лишь спортзалы.