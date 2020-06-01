На дороги Москвы вернулись пробки

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность столичных дорог на 19.00 оценивается в шесть баллов, к 21.00 ожидается пять баллов.

Пробки стоят на внешней и внутренней стороне МКАД, на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Алтуфьевском, Рублево-Успенском, Рублевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Бесединском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Ленинском, Мичуринском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах. Затруднено движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах, в центре Москвы, пишет Агентство "Москва".

Напомним, в понедельник в Москве начались ослабления введенных ранее ограничений, связанных с коронавирусом.