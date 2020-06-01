Ставропольские медики получили надбавки после прокурорского вмешательства

Прокуратура Ставропольского края нашла нарушения при выплате медицинским работникам надбавок за работу с зараженными коронавирусом, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства сегодня вечером.

"Вопреки требованиям закона, в пяти медицинских учреждениях Ставропольского края надбавки стимулирующего характера на сумму более 1 млн рублей не были выплачены 154 медицинским и иным работникам", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Трудовые права медработников были восстановлены после вмешательства прокуратуры - они получили все причитающиеся выплаты, - добавили в пресс-службе.