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День голосования по поправкам в Конституцию РФ будет нерабочим

День голосования по поправкам в Конституцию РФ будет нерабочим

День проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ будет выходным, - напомнил председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

"Согласно закону о поправке в Конституцию, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день является нерабочим днем", - сказал Крашенинников, передает "Интерфакс".

Даже люди если проголосуют раньше, а сейчас такая возможность есть, все равно 1 июля все будут отдыхать, - отметил Крашенинников.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, назначив на 1 июля проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

1 июля в этом году приходится на среду.

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Вестник Кавказа

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