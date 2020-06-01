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Кабардино-балкарские полицейские арестовали владельца "конопляной" теплицы

Кабардино-балкарские полицейские арестовали владельца &quot;конопляной&quot; теплицы

Правоохранители Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на жителя Прохладненского района республики, вырастившего более 500 кустов конопли в своей теплице, - сообщили в МВД по КБР.

"Во время санкционированного обследования домовладения, принадлежащего 53-летнему ранее судимому жителю города Прохладного, правоохранители обнаружили теплицу, в которой мужчина выращивал запрещенные растения", - передает "Интерфакс-Юг".

Хозяин дома пояснил, что посадил 520 кустов конопли в марте 2020 года, пропалывал и поливал, выращивая ее для личных нужд, без цели сбыта.

Экспертиза подтвердила, что кусты являются наркосодержащим растением "конопля".

Правоохранители заключили задержанного под стражу.

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Вестник Кавказа

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