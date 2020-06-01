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Почти 500 пациентов с коронавирусом в Армении находятся в тяжелом состоянии

Почти 500 пациентов с коронавирусом в Армении находятся в тяжелом состоянии

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил, что в стране не удается сократить количество "тяжелых" пациентов.

"У нас 440 граждан находятся в тяжелом, 55 - в крайне тяжелом состоянии. Шестнадцать пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Торосян в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны, пишет РИА Новости.

Он призвал граждан строго соблюдать все меры безопасности.

В Армении более 9,5 тыс инфицированных коронавирусом, излечились 3,4 тыс, скончались 139 человек.

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Вестник Кавказа

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