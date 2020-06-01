В Грозном сел самолет с медицинской помощью из ОАЭ

Сегодня вечером в столице Чечни приземлился самолет с медпомощью, которую прислали власти ОАЭ – это средства индивидуальной защиты и 20 тыс тестов для усиления борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Благодаря братским отношениям главы Чечни Рамзана Кадырова с руководством ОАЭ мы получили груз для борьбы с коронавирусом, который включает в себя средства защиты, тесты и медикаменты. Аналогичный груз прибудет 3 июня в Дагестан", - рассказал премьер Чечни Муслим Хучиев, передает ТАСС.

На прибывшем из ОАЭ самолете Чечня в знак братства и дружбы направит ответный груз в Эмираты. Также гуманитарный груз будет отправлен и из Махачкалы. Помощь включает в себя свежее мясо, фрукты и другие продукты, - добавил Хучиев.

Напомним, на сегодняшний день в Чечне отмечено 1 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 828 человек выздоровели, 13 умерли.