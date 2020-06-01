Путин и Трамп обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, саммит G7 и сделку ОПЕК+

Между президентом России Владимир Путин и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, главы государств обсудили меры по борьбе с коронавирусом.

"Проведен обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких", - сообщили в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.

Путин подчеркнул важность активизации диалога в области стратегической стабильности, а также обсудил с Трампом эффект от сделки ОПЕК+. "Рассмотрено положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК плюс. Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен", - добавили в пресс-службе.

Трамп сообщил Путину о планах провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Также главы государств подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества в космической сфере. "Президент Российской Федерации поздравил Дональда Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на МКС", - информирует пресс-служба.