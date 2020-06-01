Валентина Матвиенко: сегодня создались условия для проведения общероссийского голосования безопасного для людей

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что предложение о проведении голосования по внесению изменений в Конституцию РФ 1 июля является выверенным, продуманным, а также согласованным с санитарно-эпидемиологическим службами.

"Мне кажется, что предложенная дата 1 июля - выверенная, продуманная, согласованная, что важно, с санитарно-эпидемиологическим службами, с рабочей группой, ЦИК. На самом деле, мы видим, что, к счастью, острота коронавируса спадает, жизнь налаживается шаг за шагом. Сегодня создались условия для проведения общероссийского голосования, проведения безопасного для людей", - приводит ТАСС точку зрения спикера Совета Федерации, которую она озвучила в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Меры безопасности еще будут детализироваться, подчеркнула Валентина Матвиенко.

В январе 2020 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. 11 март после обсуждения поправок специальной рабочей группой Государственная дума приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Сегодня на совещании Путин одобрил проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституции 1 июля.