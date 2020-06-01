В Москве к работе вернулись магазины "Спортмастер"

Управляющий делами компании "Спортмастер" Сергей Агибалов сообщил, что 1 июня все московские магазины сети возобновили работу.

"У нас все магазины заработали. Мы рады, что Москва разрешила открыться, поэтому мы все абсолютно магазины открыли, сохранили весь персонал, который был необходим. Два с лишним месяца мы не работали", - поделился он, пишет Агентство "Москва".

Агибалов подчеркнул, что в магазинах соблюдаются все санитарные меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Магазины будут работать по обычному графику.