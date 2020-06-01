В Крыму захоронили останки солдат армии Долгорукова

Власти крымского Армянска устранили нарушения при увековечивании памяти солдат Второй армии Василия Долгорукова, - сообщает сайт прокуратуры республики.

"Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены, произведено перезахоронение останков 861 солдата и офицера", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Массовое захоронение русских солдат XVIII века обнаружили поисковики в сентябре 2017 года. В нарушение требований закона перезахоронение останков долго не проводилось, также не была обеспечена сохранность найденных предметов, представляющих историческую ценность. Останки несколько лет хранились в мешках в одном из гаражей, их не могли перезахоронить из-за бюрократической волокиты, - напомнили в прокуратуре.

Захоронение представляет собой братскую могилу с белым крестом в два человеческих роста с памятной табличкой, - сообщили в администрации Армянска.

Напомним, в будущем 2021 году исполняется 250 лет походу русской армии в Крым под командованием Долгорукова в ходе Русско-турецкой войны (1768-1774). Его результаты положили начало переходу полуострова под протекторат Российской империи.