Константин Косачев: решение провести голосование по поправке к Конституции 1 июля очень своевременное

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что проведение общероссийского голосования по поправке к главному закону страны 1 июля является очень своевременным решением.

"Мне представляется, что решение очень своевременное. Оно отвечает национальным интересам нашей страны и, безусловно, защищает права и интересы граждан через внесение дополнительных поправок в конституцию по всему кругу вопросов, которых они касаются", - передает ТАСС позицию Константина Косачева, которую он озвучил в интервью телеканалу "Россия-24".

Выбранная дата голосования "абсолютно чиста юридически", подчеркнул глава комитета. "Есть четкое ощущение того, что граждане Российской Федерации, которым предстоит принять участие в голосовании, отлично понимают смысл поправок, определились в своем отношении к ним. (Они) будут иметь еще 30 дней, положенных по закону, чтобы окончательно свою позицию сформировать", - отметил Косачев.

В январе 2020 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. 11 март после обсуждения поправок специальной рабочей группой Государственная дума приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Сегодня на совещании Путин одобрил проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституции 1 июля.