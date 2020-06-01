Грузинские персики появятся на российских прилавках уже в июне

Глава экспортной компании в Грузии Левана Бенашвили сообщил, что коронавирус не помешает поставкам фруктов в Россию. Уже оформлены соглашения с российскими компаниями на экспорт трех тысяч тонн персиков.

"Сейчас начинается сезон персиков, и мы готовимся к экспорту. Приблизительно через 20 дней мы начнем прием и переработку персиков и нектарина и приступим к их отправке в Россию", - заявил он, пишет Sputnik Грузия.

Бенашвили добавил, что новых контрактов, вероятно, станет еще больше, пандемия пока не угрожает сфере экспорта фруктов.

В 2019 году более 80% персиков и нектаринов, которые экспортировала Грузия, были отправлены в Россию - более 10 тыс тонн.