Второй этап выхода из режима самоизоляции в связи с пандемией начался в Чечне

В Чечне стартовал второй этап выхода из режима самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Власти республики планируют открыть салоны красоты, парикмахерские, стоматологические клиники. Соответствующий указ в понедельник подписал глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщил премьер республики Муслим Хучиев.

"Рамзан Ахматович подписал сегодня указ о старте второго этапа выхода из режима ограничений. В него входят несколько мероприятий, это и открытие магазинов по продаже непродовольственных товаров, прогулка не более четырех человек в радиусе 500 м от дома, открытие стоматологических центров, салонов красоты и парикмахерских. Но все это только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - цитирует ТАСС Муслима Хучиева. Также премьер добавил, что пропускной режим пока будет сохранен.

16 мая Рамзан Кадыров подписал указ о реализации первого этапа плана смягчения режима ограничений. Была разрешена розничная торговля непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях площадью не более 100 кв м, а также открылись автосервисы, мойки и заправки.