В Ставрополе и Пятигорске заработали центры профилактики детского травматизма

Сегодня на Ставрополье открылись два центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма , - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

"Первого июня 2020 года в Международный день защиты детей в Ставропольском крае …открылись два специализированных центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Центры располагаются на базе лицея №15 города Ставрополя и школы №23 города-курорта Пятигорска", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Центры оборудованы автотренажерами виртуальной реальности, программными обучающими комплексами по правилам дорожного движения, магнитно-маркерными досками для изучения правил, комплектом оборудования для изучения дорожных знаков и тренажером-манекеном для изучения основ оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Занятия в них будут проходить в свободное от учебных занятий детей время. На базе центра также будут проходить консультации для педагогов, научно-практические конференции, а первых учеников центры примут после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.