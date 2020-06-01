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Медные дверные ручки помогут бороться с коронавирусом

Медные дверные ручки помогут бороться с коронавирусом

Медь обладает обеззараживающими свойствами, которые можно использовать в борьбе с коронавирусом, считает старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил.

На стальных и пластиковых поверхностях коронавирусм держится до 72 часов, на меди  - только 4 часа. Это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожает его ДНК, пишет РИА Новости.

"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы", - пояснил Кивил.

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Вестник Кавказа

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