Медные дверные ручки помогут бороться с коронавирусом

Медь обладает обеззараживающими свойствами, которые можно использовать в борьбе с коронавирусом, считает старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил.

На стальных и пластиковых поверхностях коронавирусм держится до 72 часов, на меди - только 4 часа. Это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожает его ДНК, пишет РИА Новости.

"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы", - пояснил Кивил.