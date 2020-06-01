Сергей Лавров и генсек ООН обсудили урегулирование в Сирии, Ливии и борьбу с COVID-19

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудили вопросы урегулирования конфликтов в Ливии и Сирии, а также подняли тему борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией.

"Основное внимание было уделено проблематике сирийского и ливийского урегулирования с акцентом на отдельные аспекты деятельности ООН на данных направлениях, а также вопросам работы Всемирной организации по реагированию на последствия пандемии новой коронавирусной инфекции", - приводит ТАСС слова сообщения МИД РФ.