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За сутки в Азербайджане коронавирус выявили у 168 человек

За сутки в Азербайджане коронавирус выявили у 168 человек

Оперативный штаб при кабмине Азербайджана сообщил о новых случаях коронавируса, выявленных за сутки, заболели еще 168 человек.

"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5662 факта заражения коронавирусной инфекцией, 3508 человек вылечились, 68 человек умерли, 2086 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - информирует штаб, пишет РИА Новости.

В Азербайджане с начала пандемии было проведено почти 303 тыс тестов на коронавирус.

 

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Вестник Кавказа

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