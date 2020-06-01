Здравницы Сочи сегодня приняли больше полутысячи туристов

Около 20 санаториев Сочи, открывшиеся сегодня после объявленного из-за COVID-19 карантина, приняли почти 600 туристов, - сообщает администрация города.

"Сегодня деятельность возобновили 20 здравниц курорта, которые уже приняли 591 туриста... Одно из главных требований Роспортребнадзора к санаториям в этом году – организация трансфера отдыхающих от железнодорожных вокзалов и из аэропорта. Всех гостей встречают и организованно доставляют в здравницу, где они и должны находиться во время отдыха. При заселении гости проходят медицинский осмотр в специальном пункте пропуска", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На всех транспортных узлах города – в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри - для прибывающих в здравницы были оборудованы отдельные стойки. Там сотрудники администрации проверяют наличие путевки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19. Проверка документов отдыхающих проходит с помощью единого информационного портала, куда ежедневно вносят сведения о запланированных заездах службы размещения самих санаториев. И уже затем туристов встречают представители здравниц.

"Все это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города. Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются и все сочинские здравницы начнут работать в полном объеме", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, сегодня на территории Краснодарского края начали работу санаторно-курортные организации, имеющие медицинскую лицензию. Всего в список оздоровительных комплексов, соответствующих нормативам, вошли 79 сочинских санаториев, которые будут открываться поэтапно.