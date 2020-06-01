Кузнецова: в Россию из Сирии готовы вернуться еще 60 детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рассказала, что за время пандемии удалось подготовить документы на 60 российских детей для возвращения на родину из Сирии.

"Мы понимаем, что пока нам нельзя вылетать в Сирию, пока стоит запрет на вылет, но мы не остановили работу. Мы сейчас формируем пакеты документов, сформировано еще 60 пакетов документов на детей, кроме тех 30, которые были до начала профилактических мер, до ограничений на вылеты", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

Не все 60 детей вернутся сразу, так как у некоторых из них есть братья и сестры, документы на которых пока не готовы. "Сейчас в нашей базе 802 разыскиваемых несовершеннолетних", - добавила Кузнецова.

Из Сирии вернутся столько детей, сколько будет возможно, это случится как только будет разрешение на перелеты.