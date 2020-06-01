Пятигорской детворе сегодня раздадут мороженое

Городской Совет женщин сегодня раздаст детям в городе-курорте Пятигорске 2,5 тыс порций мороженого в честь Дня защиты детей, - сообщили в администрации города.

"Мороженое - детям: такой подарок в международный День защиты детей сделали пятигорские предприниматели. 2,5 тыс брикетов передали пятигорским ребятам... Активистки городского Совета женщин развезут сладкие подарки по микрорайонам и поселкам Пятигорска. В числе адресатов - семьи, в которых воспитывается пять и более детей, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты", - передает сообщение на сайте муниципалитета ТАСС.

Праздники для детей проходят на территории всего края в дистанционном формате либо с ограниченным числом участников. В Железноводске детей лично поздравляют сказочные герои и персонажи мультфильмов. В Кировском городском округе сотрудники дома культуры города Новопавловска запустили акцию по созданию рисунков на асфальте, участниками стали более 300 детей. Рисунки дети создавали возле своих домов, а лучшие из них будут размещены на официальном портале администрации городского округа и в социальных сетях.

Ставропольский дворец культуры и спорта в течение всего дня проводит онлайн-марафон "Праздник детства" - в аккаунтах в социальных сетях транслируются развлекательные программы для детей, мастер-классы, видеопоздравления от творческих коллективов, конкурсы.