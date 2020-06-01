Санатории Кавминвод открыли свои двери для туристов

Санатории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) сегодня возобновили работу – сюда начали прибывать индивидуальные туристы и небольшие группы, - сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"Уже начали принимать первых туристов - есть санатории, которые обеспечили все необходимые для этого требования и рекомендации. Есть заезды туристов сегодня, второго числа. Это пока индивидуальные туристы, небольшие групповые заезды, глубина бронирования пока позволяет говорить о массовых заездах с июля", - рассказал он, передает ТАСС.

Пока в июне на Кавказских Минеральных Водах планируют начать работу около четверти всех санаториев - запускаются 30 санаториев, по ним получена предварительная информация о готовности, они с сегодняшнего дня принимают туристов, - пояснил Трухачев.

На сегодня в число критериев безопасной работы санаториев в нынешних условиях входит обеспеченность организаций средствами дезинфекции, индивидуальной защиты, тестами на наличие коронавируса, - поведали в пресс-службе губернатора края.