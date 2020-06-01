Роспотребнадзор: прирост новых больных коронавирусом в России снизился в 13 раз

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в понедельник, что в России с момента введения ограничительных мер темп прироста больных коронавирусом снизился в 13 раз.

"С момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился сегодня уже в 13 раз и в целом по стране составляет порядка 2%. В три раза снизился буквально за последние несколько недель и показатель, который мы вводили в методические рекомендации как коэффициент распространения, - коэффициент, показывающий, сколько человек может заразить один инфицированный до момента его изоляции", - пояснила она, пишет ТАСС.

Попова отметила, что в последние две недели этот коэффициент по стране не превышает единицы, а был больше трех.

По ее словам, пока отмена ограничительных мер в регионах не приводит к ухудшению ситуации.

"Хочу отметить, что все изменяющиеся показатели в субъектах, все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшения ситуации в регионах. Это значит, что мы идем правильным путем", - сообщила Попова.