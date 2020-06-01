Водитель грузовика за ДТП с пятью погибшими получил три года колонии

Апанасенковский районный суд Ставрополья сегодня вынес приговор водителю грузовика, в августе минувшего года спровоцировавшего автоаварию с автобусом, жертвами которой стали пять человек, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Водитель признан виновным по части 5 статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее гибель одного или нескольких человек) УК РФ. Суд приговорил его к трем годам и одному месяцу с отбыванием в колонии общего режима, а также возмещению 800 тыс рублей за причиненный моральный ущерб, - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 2 августа 2019 года на 420-м километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель грузового Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Sunlong, следовавшим из Волгограда в Ставрополь. На месте аварии погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 16 были госпитализированы, а четверо раненых получили тяжелые травмы.

Водитель грузовика не пострадал.