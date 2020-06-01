Туристов в Крыму будут проверять на коронавирус только при заезде

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правительство согласилось смягчить требования к открывающимся курортам - тест на коронавирус отдыхающие будут сдавать только один раз, при заезде.

Власти Крыма ранее обратились с просьбой отменить требования Роспотребнадзора об обязательном тестировании на вирус туристов и сотрудников отелей, а также отменить социальную дистанцию на пляжах и требование о работе отеля как обсерватора, если у кого-то на территории будет выявлен коронавирус, пишет РИА Новости.

"На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения", - поделился Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Курортный сезон в Крыму начнется 15 июня, отдыхать в местных санаториях и отелях смогут только крымчане.