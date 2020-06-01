Россия поправит Конституцию 1 июля

Россия будет голосовать за поправки к Конституции 1 июля - соответствующую дату утвердил сегодня президент Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что если глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты ведомства, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, дадут добро, то оптимальным днем для назначения общероссийского голосование стало бы 1 июля. В ЦИК также предлагают начать голосование за шесть дней до этой даты, чтобы вся процедура продолжалась семь дней.

В начале совещания глава государства напомнил, что голосование было перенесено с 22 апреля из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, исходя из главного приоритета - сохранения жизни и здоровья граждан. Президент подчеркнул, что с тех пор удалось "решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию". "Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни, обстановка, как видим, постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе над поправками в Конституцию", - сказал он.

Владимир Путин согласился с тем, что 1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции. "С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям", - заявил президент.

Также, выступая на рабочем совещании, Владимир Путин, сообщил, что считает неправильным проводить голосование по поправкам в конституцию в один день с парадом в честь 75-летия Великой Победы, который запланирован на 24 июня. "Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны", - приводит ТАСС слова президента.