Крым встречает лето с половинным запасом воды

Скудные осадки в мае в Крыму мало "напитали" реки региона: воды в водохранилищах естественного стока к 1 июня в 2,3 раза меньше, чем было к лету-2019, - подсчитали крымские синоптики.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 млн кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", - сообщает сайт федерального государственного бюджетного учреждения "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", передает "Интерфакс-Юг".

Пока в сеть водоснабжения крымчан поступает вода из водохранилищ естественного стока, общий суммарный которой к началу лета составил 85,16 млн кубометров - на 9,62 млн кубометров меньше, чем месяц назад, - отмечают синоптики.

Отсутствие существенных осадков в Крыму весной и малоснежная зима способствовали установлению "ранней, нехарактерной для этого времени года, межени" (низкого уровня воды) не только в бассейнах малых рек северного предгорья и южного берега, но и в бассейнах основных рек.

При сохранении неблагоприятной синоптической обстановки во второй половине июня пересохнет река Черная выше Чернореченского водохранилища. Пересыхание также сохранилось на большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии, - отметили метеорологи.

Напомним, Украина, не согласившись с присоединением Крымского полуострова к России после местного референдума 2014 года о статусе региона, перекрыла подачу днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который ранее обеспечивал около 85% потребностей региона в пресной воде.