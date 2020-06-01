Чемпионат Азербайджана по футболу возобновится 21 июня

Сегодня по инициативе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) состоялось второе собрание Комитета клубов в формате видеоконференции, на котором было принято решение о возобновлении матчей чемпионата и Кубка Азербайджана с 21 июня.

Перед возобновлением матчей футболисты и тренерский штаб должны будут в обязательном порядке пройти тест на коронавирус Covid-19. Решение о проведении тестов в дальнейшем клубы будут принять в индивидуальном порядке.

Также в ближайшее время ПФЛ подготовит календарь матчей АЗПЛ и Кубка, после чего представит его клубам. В случае, если после возобновления матчей у какого-либо футболиста или тренера будет выявлен коронавирус, АФФА предпримет необходимые шаги после обсуждений с соответствующими государственными структурами;

Кроме того, было решено, что ПФЛ и клубами будет обсуждено внесение соответствующих пунктов в связи с пандемией коронавируса в действующие контракты, подписанные между клубом и футболистом, передает Azerisport.com.