В Грузии найдена "горячая точка" по коронавирусу

Самая "горячая точка" Грузии в плане распространения коронавируса нового типа – село Мушевани Болнисского района. Об этом проинформировал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Население Мушевани составляет всего 750 человек. 1135 исследований означает, что нам пришлось провести повторные обследования", - сказал он в ходе брифинга.

В минувшую пятницу, в Мушевани взяли 574 биологических образца, из них 19 оказались положительными. Всего в селе провели 1135 обследований, было выявлено 75 инфицированных. Около 60 человек помещены в карантинную зону, передает Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что село Мушевани объявлено красной зоной с 25 апреля и закрыто на карантин.