Лондон выступил против возвращения РФ в G7

Великобритания выступает против возвращения России в формат G7, однако оставляет за любой страной, проводящей саммит, решение о том, кто войдет в список приглашенных. Об этом сообщил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Британская сторона сообщила об этом на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны - Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Позднее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".

Представитель Джонсона заявил, что премьер будет ожидать детальных предложений Вашингтона.

"Мы посмотрим на детали того, что предлагают США. По традиции страна, которая председательствует в G7, приглашает других лидеров поучаствовать в качестве гостей на саммите", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что Лондон на данный момент "не видит свидетельств изменившегося поведения, которое могло бы обосновать возвращение" России в G7, передает РИА Новости.